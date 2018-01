Tim Cook parle du nouveau HomePod d’Apple et de réalité augmentée

Dans une interview accordée au Financial Post, Tim Cook a parlé non seulement de la réalité augmentée, mais également du HomePod, la première enceinte connectée d’Apple prévue à la commercialisation le 9 février.

Au sujet de la réalité augmentée, Tim Cook a réitéré son point de vue sur cette technologie considérée « beaucoup plus profonde que beaucoup d’autres alternatives, car elle amplifie la performance humaine. » Le PDG d’Apple estime que la réalité augmentée continuera à se propager rapidement à l’avenir : « L’AR est une technologie très profonde qui va changer notre avenir. Elle amplifie les capacités humaines, sans les isoler. Je suis un grand partisan de la réalité augmentée, connue pour se répandre toujours plus vite. Les développeurs créent beaucoup d’applications dédiées à la réalité augmentée et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont les choses se passent. »

Tim Cook a ensuite parlé du HomePod, après qu’Apple ait finalement annoncé sa date de lancement pour le 9 février :

« L’intégration entre le hardware du HomePod et iOS est quelque chose qui le rend unique. La compétition nous encourage à aller de l’avant et c’est quelque chose que j’aime. […] Nous pensons que quelque chose qui manquait sur le marché était une expérience audio de qualité, une expérience vraiment engageante. La musique mérite ce genre de qualité, plutôt qu’un son grinçant. »

Peu mémoire, le HomePod sera disponible en précommande à partir du 26 janvier sur l’Apple Store aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, avant une commercialisation prévue le 9 février au prix de 349 $.