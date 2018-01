L’iPhone X n’est pas un flop, c’est le smartphone le plus vendu au monde !

Alors que certains annonçaient un flop pour l’iPhone X, les nouvelles données publiées par Canalys montrent bien au contraire qu’il a été le smartphone le plus vendu au monde durant les fêtes de Noël.

Par exemple, la Chine enregistre d’excellents chiffres, sur les 29 millions d’iPhone X qui ont été écoulés au cours du dernier trimestre de 2017, pas moins de 7 millions ont été achetés dans le pays. Et ces chiffres sont d’autant plus impressionnant si l’on garde à l’esprit que l’iPhone X est sorti seulement en novembre et avec des stocks plus que limités.

Ben Stanton, analyste chez Canalys, a déclaré que « la performance de l’iPhone X est impressionnante pour un appareil dont le prix est de 999 dollars, mais qui est légèrement inférieur aux attentes de l’industrie. »

Les modèles iPhone SE, 6s, 7 et iPhone 8 ont également enregistré d’excellentes ventes. Les appareils plus anciens sont toujours populaires parmi les utilisateurs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix.

L’analyste de TuanAnh Nguyen a déclaré :

« Apple réalise sa meilleure performance, grâce aux changements significatifs apportés à son portefeuille au troisième trimestre. Avoir un portefeuille plus large permet à Apple d’atteindre ses objectifs de livraison à l’échelle mondiale et de protéger son leadership sur le marché du segment haut de gamme. »

Si ces chiffres sont officiellement confirmés par Apple lors de la prochaine conférence financière du 1er février, alors toutes les rumeurs sur le flop de l’iPhone X n’auraient plus de sens…