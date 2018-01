iPhone LCD de 6,1 pouces : des éléments en moins pour un tarif plus abordable

D’après les dernières informations de KGI, Apple aurait bien dans l’idée de sortir un iPhone doté d’un écran LCD de 6,1 pouces, mais plusieurs éléments seront absents pour en faire presque un produit d’appel.

Avant tout, rappelons que trois iPhone pourraient sortir à l’automne prochain : un iPhone OLED de 5,8 pouces dans la lignée de l’iPhone X, un iPhone X Plus doté d’un écran OLED de 6,5 pouces, et le fameux iPhone LCD d’entrée de gamme de 6,1 pouces. Ce dernier serait en revanche dépourvu de 3D Touch, et n’aurait droit qu’à un seul capteur photo au dos et à un châssis en aluminium.

Malgré cette configuration, l’iPhone LCD embarquera normalement de bonnes performances. Apparemment, 3Go de RAM sont prévus au programme, tout comme Face ID, et bien évidemment son grand écran LCD de 6,1 pouces.

En terme de prix, l’analyste table sur une estimation située entre 700 et 800 dollars, ce qui permettrait à Apple d’attirer de nouveaux clients sur un nouvel iPhone à un coût plus abordable.