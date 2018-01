KGI s’attend à de faibles ventes d’iPhone X au premier trimestre 2018

Dans son dernier rapport, KGI expliquent que les ventes mondiales d’iPhone X ne vont pas aussi bien que prévu au premier trimestre de 2018.

Les analystes estiment qu’Apple va vendre 18 millions d’iPhone X durant cette période, soit moins que les 20-30 millions attendus par d’autres cabinets. Cependant, les prévisions pour 2018 pourraient être conformes aux attentes, grâce à la disponibilité de trois nouveaux modèles à l’automne prochain. Parmi eux, il y aura selon KGI une version avec écran LCD de 6,1 pouces, une version similaire à l’iPhone X actuel et un modèle avec une écran OLED de 6,5 pouces.

L’un des problèmes qui ralentit les ventes de l’iPhone X, c’est la Chine, où le nouveau smartphone Apple ne rencontre pas le succès espéré par l’entreprise. De plus, les utilisateurs chinois conservent généralement leurs téléphones beaucoup plus longtemps que les occidentaux, sans oublier leur préférence pour les écrans plus grands. L’iPhone X dispose d’un écran moins large que les modèles Plus, ce qui semble être un problème pour de nombreux utilisateurs locaux.

Au deuxième trimestre de 2018, KGI prévoit la vente de 13 millions d’iPhone X. D’ici la fin de l’année, 62 millions seront vendus, soit environ 20 millions de moins que les prévisions initiales.

De plus, KGI estime que la production d’iPhone X sera interrompue en fin d’année, alors que dans le passé les autres smartphones d’Apple ont eu une durée de vie plus longue (au moins 18 mois de production après le début des ventes). En pratique, Apple arrêtera de lister l’iPhone X après la présentation des nouveaux modèles à l’automne, selon les analystes.

Quant aux prix des nouveaux modèles, l’écran LCD de 6,1 pouces devrait coûter entre 650 et 750 dollars. Ce choix pourrait considérablement augmenter les ventes dans les marchés émergents. En outre, l’iPhone X Plus de 6,5 pouces pourrait considérablement augmenter les ventes de smartphones Apple en Chine.