Samsung a une solution pour supprimer l’encoche des smartphones borderless

Bien que le nouveau design de l’iPhone X soit l’un des éléments les plus appréciés du nouveau smartphone d’Apple, beaucoup ont critiqué la décision d’implémenter le système TrueDepth dans l’encoche située sur haut de l’écran. Apple étudie déjà un changement pour le futur iPhone, mais en attendant Samsung a déjà breveté une première solution.

L’iPhone X dispose d’un écran bord à bord sans cadre, à l’exception de l’encoche supérieure dans la partie supérieure où sont logés différents capteurs, de la caméra FaceTime et tout le système TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID. Jony Ive a expliqué que c’était la meilleure solution possible à l’heure actuelle, mais à partir de 2019, les choses pourraient changer avec un design renouvelé et une réduction de l’encoche.

En attendant d’en savoir plus sur ce que prépare Apple, Samsung a déjà breveté une solution très intéressante. Le brevet décrit un écran OLED flexible avec des trous dans la partie supérieure conçus pour des caméras, des capteurs, des haut-parleurs et d’autres composants. Cette solution permettrait à Samsung de créer un smartphone véritablement bord à bord, sans autres éléments que l’écran.

L’interface couvrirait alors ces trous. Dans le passé, Apple a breveté des solutions pour cacher les éléments matériels du panneau avant, mais celle présentée par Samsung semble moins compliquée et plus réaliste.