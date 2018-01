Apple Pay poursuit son déploiement dans de nouvelles banques

Apple Pay continue d’attirer de nouveaux utilisateurs, grâce à la collaboration avec de nouvelles banques et la confiance qu’Apple a réussi à conquérir avec ce mode de paiement.

Voici les nouveaux établissements bancaires américains qui prennent désormais en charge Apple Pay, ce qui gonfle la liste à plus de 1800 au total :

Audubon State Bank

Bank of Lafayette

CedarStone Bank

Chemung Canal Trust Company

Citizens Bank (MN)

Citizens State Bank

Consumer Credit Union

Copiah Bank

Cy-Fair Federal Credit Union

Fairfield Federal

Farmers State Bank & Trust Co.

First Commonwealth Federal Credit Union

First Independent Bank

First National Bank (TX)

First National Bank South

First State Bank (TX and IL now)

First State Bank of Bloomington

First State Bank of Odem

Fisher National Bank

Freedom Northwest Credit Union

Gateway Community Bank

Greater Community Bank

Healthcare Financial Federal Credit Union

Heritage Bank of Nevada

Illinois Educators Credit Union

Interstate Credit Union

James Polk Stone Community Bank

Park Side Financial Credit Union

Pioneer Bank (MN)

Rayne State Bank

Rocket Federal Credit Union

Valor Bank

Wakefield Co-operative Bank

Williamstown Bank

WinsSouth Credit Union

Yantis Federal Credit Union

Le service de paiement fourni par Apple prend en charge les cartes de crédit et de débit des trois principaux circuits, American Express, MasterCard et Visa, émis par les banques les plus populaires. L’utilisateur peut ainsi payer directement avec l’iPhone, en profitant également de la sécurité du Touch ID ou Face ID ou encore avec l’Apple Watch.