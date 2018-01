Apple prend la 6ème place du « Top 100 Global Technology Leaders »

Thomson Reuters a publié son « Top 100 Global Technology Leaders », un classement où sont identifiées et récompensées les entreprises les plus solides du point de vue financier. Apple se place à la sixième position.

Apple occupe ainsi le Top 10 place aux côtés de Microsoft, Intel, Cisco, IBM et Alphabet. Après Apple, il y a TSMC, SAP, Texas Instruments et Accenture. Chaque entreprise a été évaluée à l’aide d’un algorithme en 28 points pour « identifier objectivement les entreprises ayant la meilleure solidité financière pour l’avenir dans l’environnement commercial complexe d’aujourd’hui ».

Plus précisément, les 28 points ont été divisés en huit catégories utilisées pour mesurer divers paramètres : gestion de la confiance financière et des investisseurs, les risques et la résilience, la conformité juridique, l’innovation, les gens et la responsabilité sociale, l’impact environnemental et la réputation.

Le rapport complet va plus en détail et analyse la façon dont chaque catégorie a été utilisée pour chacune des entreprises. Par exemple, le nombre de brevets délivrés chaque année est basé sur l’innovation, et un mélange d’actualités et de résultats médiatiques globaux permet de mesurer la réputation d’une entreprise. Pour la conformité légale, Thomson Reuters a mesuré le nombre de litiges dans lesquels la société est reconnue « en matière d’emploi / domaines de travail, la propriété intellectuelle, le droit commercial et des contrats, les droits civils et la concurrence déloyale. »

Parmi les 100 premières entreprises, 45 sont aux États-Unis. L’Europe atteint le Top 100 avec 14 entreprises, tandis que le Japon et Taïwan arrivent en deuxième position avec 13 entreprises.