La fonctionnalité Siri Podcast News est disponible sur iOS 11.2.2

Après avoir activé la fonctionnalité Siri Podcast News dans la version bêta d’iOS 11.2.5, cette nouvelle fonctionnalité est disponible depuis quelques heures pour tous les utilisateurs ayant installé iOS 11.2.2 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

Début janvier, Apple a commencé à tester cette nouvelle fonctionnalité qui permet à Siri de reproduire des podcasts d’actualités lorsque l’utilisateur demande des nouvelles du jour. Cette fonctionnalité n’était disponible que dans la version bêta d’iOS 11.2.5, mais depuis quelques heures, elle est également active sur iOS 11.2.2.

Siri Podcast News est actuellement disponible uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, limitée à certaines sources sélectionnées par Apple. Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de démarrer un podcast quotidien à l’aide d’une commande vocale à Siri telle que « Quelles sont les nouvelles aujourd’hui ? ».

Par défaut, Siri diffuse actuellement les podcasts de NPR (USA), BBC (UK) et ABC (Australie). Il existe également d’autres sources sélectionnables par l’utilisateur telles que Fox News, CNN ou Washington Post aux États-Unis, Sky News ou LBC au Royaume-Uni et SBS et Seven Network en Australie.

La fonctionnalité a été clairement conçue pour le HomePod, mais Apple a également décidé de l’activer sur iOS.