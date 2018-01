L’iPhone X est désormais expédié dans la journée

Comme prévu, les stocks d’iPhone X semblent être en grande forme puisqu’Apple promet maintenant une livraison pour le lendemain.

Rappelons qu’au lancement, le délai d’attente pouvait atteindre plusieurs semaines, pour des raisons liées aux problèmes de production auxquels Apple et ses fournisseurs ont dû faire face. Aujourd’hui, il est enfin possible de recevrai son iPhone X plus rapidement ou encore d’aller le retirer directement en boutique. Rien ne vous empêche d’ailleurs de le réserver en ligne et d’aller en Apple Store ensuite.

D’autres revendeurs proposent également une livraison tout aussi rapide, c’est le cas à la Fnac, Darty, Boulanger, RueDuCommerce, Cdiscount, où encore chez les opérateurs : Orange, Sosh, SFR, RED by SFR, et Bouygues Telecom / B&You. Si vous cherchiez toujours un iphone X, vous savez maintenant que vous n’avez plus à aller très loin ou encore à attendre plus d’un mois pour enfin vous offrir de petit bijou de technologie : Notre test de l’iPhone X Gris sidéral : le futur est déjà là !