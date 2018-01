Galaxy S9 : APN à ouverture variable, hp stéréo AKG, et slow-mo 1000fps

Alors que Samsung lèvera le voile sur son nouveau fleuron en février prochain lors du MWC 2018 de Barcelone, le Galaxy S9/S9+, de nouvelles fuites ont eu lieu ces derniers jours vendant la mèche avant son officialisation.

Tout d’abord, il y a une photo où l’on découvre ce qui pourrait être la boîte. Au dos de celle-ci, on découvre plusieurs caractéristiques dont l’une faisant état d’un appareil photo à ouverture variable (ƒ1.5 et ƒ2.4) – comme on le voit dans l’image Gif ci-dessous :

Parmi les autres nouveautés du futur vaisseau amiral de Samsung, il y a la capacité d’enregistrer de la vidéo au ralenti à 1000fps, tout comme le Xperia XZ Premium de Sony, dont la fonctionnalité est baptisée « Super Slow-mo ». Cette fonction peut s’avérer très important dans le cas d’enregistrement vidéos à cadence élevée, car l’obturateur de la caméra doit fonctionner à une vitesse extrêmement élevée, ce qui réduit la capture de lumière par le capteur. Reste à voir si le résultat sera au rendez-vous…

La boîte du Galaxy S9 mentionne également un écran AMOLED QuadHD+ de 5,8 pouces, la norme IP68, un scanner d’iris, la comptabilité à la charge à induction Qi, ainsi que des haut-parleurs stéréo de chez AKG.

Si ces fuites sont réelles, on peut dire que Samsung tente de faire la différence à son concurrent de toujours à savoir Apple. Nous verrons les premières prises en main du Galaxy S9/S9+ entre le 28 février et le 1er mars 2018, date à laquelle se déroulera le MWC 2018.