[MàJ] Apple signe à nouveau plusieurs versions d’iOS 10

Que se passe-t-il chez Apple en ce moment ? Après les problèmes de batterie et les failles, voilà que la firme de Cupertino à nouveau plusieurs versions d’iOS 10.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent revenir en arrière en téléchargement iOS 10 pour leur appareil (non compatible avec les modèles de 2017 puisque vendus sous iOS 11) depuis le site https://ipsw.me. Certains en profiteront pour profiter des derniers outils de jailbreak sortis ces derniers semaines. Retrouvez ici tous nos Tutoriels Jailbreaks.

Comme on peut le voir sur notre capture d’écran, il est possible de revenir sur iOS 10.3, iOS 10.2.1 et iOS 10.2. Vraisemblablement, ce ne sont les seules versions à nouveau disponibles et signées par Apple. Notez qu’il existe des jailbreaks pour ces firmwares.

Note : les iPhone 6 (Plus) et iPhone 6s (Plus) ne sont pas concernés. Les anciennes versions d’iOS 10 ne sont pas disponibles ces appareils.

Mais la question est de savoir s’il s’agit d’un bug sur les serveurs d’Apple, une mauvaise manipulation d’un employé ou tout simplement une réponse d’Apple à la demande de ces utilisateurs. Le plus étrange est que cela arrive au moment même de l’affaire du BatteryGate. En général, une fois qu’Apple arrête de signer un firmware, elle ne revient pas en arrière.

Nous verrons certainement dans les prochaines heures, s’il est question d’un bug ou d’une ferme intention d’Apple de satisfaire la demande de ces fidèles clients en mal de liberté sur iOS…

[MàJ] 09h40 : Apple vient d’arrêter de signer ces versions d’iOS 10. Il n’est donc plus possible de revenir en arrière. Apparemment, cela devait être un bug.