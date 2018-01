CES : Jabra présente son nouveau casque Elite 45e

Avec son nouveau casque Elite 45e, Jabra allie une expérience vocale et musicale haut de gamme à un niveau de confort hors pair.

« La technologie à double microphone assure de hautes performances d’appel en mode sans fil »

C’est à l’occasion du CES 2018 que Jabra a levé le voile sur son tout nouveau casque tour de cou souple sous la référence Elite 45e, conçu pour les utilisateurs en quête d’une combinaison voix/musique optimale dans un design discret incorporant un câble à mémoire de forme flexible qui enregistre sa forme et ses contours au niveau de la nuque.

Le Jabra Elite 45e permet à l’utilisateur de personnaliser le son à sa convenance grâce à un égalisateur et affiche une autonomie de batterie pouvant atteindre 8 heures sur une seule charge. Ce nouveau casque assure par ailleurs un accès instantané aux nouveaux assistants vocaux virtuels tels qu’Alexa*, Siri® ou Google NowTM, avec à la clé une capacité de commande vocale accrue.

Le Jabra Elite 45e est conçu pour offrir aux utilisateurs une qualité d’appel optimale en mode sans fil, doublée d’une expérience audio exceptionnelle. Ce modèle fait partie de la toute nouvelle famille Elite proposée par Jabra. Ses utilisateurs pourront passer des appels avec une limpidité exceptionnelle grâce aux deux microphones conçus pour offrir les meilleures performances d’appel de leur catégorie. En réduisant le niveau de bruit généré au cours des appels, la technologie audio de Jabra garantit que c’est votre voix qui est effectivement entendue – et non les bruits environnants. L’appli Jabra Sound + permet pour sa part de créer un son réellement individualisé avec des paramètres et des profils d’égalisation (EQ) personnalisables.

Avec une autonomie de batterie atteignant 8 heures en une seule charge, les utilisateurs de ce nouveau casque pourront passer des appels et écouter de la musique sans entrave ; de plus, la batterie intégrée dans le tour de cou et de conception ergonomique est une solide garantie de longévité. Conforme à la norme IP54, le Jabra Elite 45e bénéficie d’une garantie de 2 ans contre les dommages provoqués par les infiltrations d’eau et de poussière.

 

« L’Elite 45e est un modèle tout à fait polyvalent : partout où vous irez et quelles que soient vos activités, rien ne vous empêchera de passer des appels téléphoniques ou d’écouter de la musique avec une qualité maximale », a déclaré Calum MacDougall, Senior Vice-President de Jabra. « Ce tour de cou souple avec un câble à mémoire de forme se distingue par sa légèreté et par sa solution unique de micro intégré qui assure une qualité d’appel exceptionnelle par rapport à n’importe quel autre casque stéréo sans fil. »

Principales caractéristiques du Jabra Elite 45e :

des conversations limpides : un son de qualité supérieure pour des appels d’une clarté cristalline ;

de la musique qui vous ressemble : personnalisez votre son avec des profils d’égalisation individuels ;

de l’énergie à revendre : jusqu’à 8 heures d’autonomie de batterie pour une journée complète d’appels et de musique ;

des commandes vocales simplifiées : accès direct aux services vocaux Amazon Alexa, Siri® et Google NowTM ;

conçu pour durer : 2 ans de garantie contre l’humidité et la poussière ;

coloris : Noir titane.

Disponibilité :

Le Jabra Elite 45e sera disponible début avril en France au prix public conseillé de 99,99 €. Plus de détails sur le casque Elite 45e sur le site de Jabra.