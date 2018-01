[MàJ] Apple refuse le remplacement de batterie des iPhone déjà ouverts

Le 2 janvier dernier, nous avons publié un article sur le remplacement de batterie pour 29€ et gratuitement si l’iPhone 6s a été fabriqué entre septembre et octobre 2015.

Nous avions alors envoyé notre iPhone 6s, qui avait déjà été ouvert, afin qu’Apple puisse remplacer la batterie gratuitement. Aujourd’hui, le 9 janvier, nous avons eu la confirmation du SAV d’Apple : « Votre demande de réparation pour le produit suivant a été annulée. »

En clair, si l’iPhone a été ouvert, ne comptez pas sur Apple pour remplacer la batterie gratuitement. Apple estime que la précédente réparation a pu affecté la batterie. Il vous reste alors le choix de le faire vous-même ou de payer la réparation.

[MàJ] à 14h : Un superviseur nous a précisé par téléphone que le prix du remplacement de batterie d’un iPhone déjà ouvert peut varier entre 0€ et le prix neuf de l’iPhone. Il appartient aux techniciens d’estimer si l’ouverture a endommagé l’iPhone auquel cas le prix sera celui du montant de l’iPhone neuf. Dans le cas contraire (si ils ne repèrent aucun dommages malgré l’ouverture), le prix peut aller de 0€ pour l’iPhone 6s (fabriqué entre septembre et octobre 2015) à 29€ pour les autres à partir de l’iPhone 6 et modèles ultérieurs. Pour les modèles plus anciens, le prix du remplacement de la batterie reste à 89€.

Si votre iPhone est dans le même cas que le nôtre, inutile de l’envoyer à Apple, vous connaissez déjà la réponse. Pourtant, nous avions bien expliqué la situation au conseiller d’Apple avant l’envoi, qui a tout de même mis en place la procédure de remplacement de la batterie « gratuitement ».

Rappelons au passage que le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Apple pour tromperie et obsolescence programmée. Nous verrons où elle mène, et si Apple arrivera à se dépêtrer de cette affaire sans trop y laisser des plumes…