ARM : certains iPhones, iPads, iPods et Apple TV pourraient être affectés par un bug de l’UC

Les failles de sécurité qui touchent les puces Intel et les processeurs AMD concernent également les téléphones et d’autres appareils, selon le PDG d’Intel. Une mise à jour de sécurité d’ARM suggère qu’un certain nombre d’iPhones, iPads, iPods et Apple TV peuvent être affectés.

Cette mise à jour de sécurité répertorie plusieurs processeurs ARM les Cortex-A8, Cortex-A9 et Cortex-A15. Notez que si Apple conçoit ses propres puces de la série A pour ses appareils iOS, ceux-ci sont basés sur l’architecture ARM. Un certain nombre de puces de la série A comprennent au moins certains éléments des processeurs Cortex-A8, A9 et A15. De fait, il est fort possible qu’eux aussi soient concernés par lesdites failles.

La puce A4 comprend un processeur Cortex-A8 qui intégré dans l’iPad de 1ère génération, l’iPhone 4, l’iPod Touch de 4ème génération et l’Apple TV de 2ème génération. Les puces A5 et A5X comprennent des processeurs Cortex-A9 à double cœur. L’A5 est quand à elle utilisée dans l’iPad 2, l’iPad mini (1ère génération), l’iPhone 4S, l’Apple TV (3ème génération) et l’iPod Touch (5ème génération). L’A5X est utilisé dans l’iPad (3ème génération). L’A6 comporte certains éléments du Cortex-A15, une puce utilisé dans l’iPhone 5 et l’iPhone 5C.

Voici la liste des dispositifs qui peuvent être affectés :

iPhone 4

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPad (1ère génération)

iPad 2

iPad (3e génération)

Apple TV (2e génération)

Apple TV (3e génération)

iPod Touch (4ème génération)

iPod Touch (5ème génération)

Cependant, il n’est pas exclu que d’autres appareils iOS soient concernés. Le PDG d’Intel, Brian Krzanich, a déclaré à CNBC qu’une vaste gamme de produits serait affectée, mais l’impact pourrait varier.

De son côté, ARM dit que le risque d’exploitation est faible. Précisons que la méthode d’attaque dépend de l’exécution locale de logiciels malveillants, ce qui signifie que les utilisateurs doivent impérativement garder leurs appareils à jour et éviter les téléchargements suspects.