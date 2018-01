Apple annoncera ses résultats financiers du Q1 2018 le 1er février

C’est le 1er février qu’au lieu l’annonce officielle des résultats financiers d’Apple pour son premier trimestre fiscal de 2018. Au cours de cette conférence, Apple dévoilera les derniers chiffres des ventes d’iPhone, notamment de l’iPhone X, en plus de celles de l’iPhone 8 et 8 Plus.

D’après les estimations, Apple avait pour objectif un chiffre d’affaires situé entre 84 et 87 milliards de dollars, avec une marge brute comprise entre 38 et 38,5%. Apple pourrait alors réaliser un nouveau record dans la mesure où Apple avait enregistré un chiffre d’affaires de 78,4 milliards de dollars à la même période en 2017.

Nous verrons également comment les ventes se sont comportées durant les fêtes concernant l’iPad, le Mac et les accessoires d’Apple. Il sera également temps de constater si le cap des mille milliards de dollars en capitalisation boursière sera atteint, comme l’ont estimé plusieurs spécialistes en la matière.

Rendez-vous au soir du 1er février 2018 pour connaître en détails les résultats financiers d’Apple…