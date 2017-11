iPhone X : la demande serait faible sur le marché noir de Pékin

L’iPhone X semble connaitre un vrai succès dans la plupart des pays où il est disponible, mais apparemment pas sur le marché noir de Pékin. La demande serait plus faible que l’iPhone 7 l’année dernière.

Il faut savoir que le marché noir des iPhone en Chine a toujours été très actif, en dépit du fait que les smartphones Apple sont officiellement disponibles dans le pays. Avec l’iPhone X, les revendeurs non officiels facturent le prix jusqu’à 29% plus cher pour la version de 256 Go, un chiffre très inférieur aux 163% de l’an dernier avec l’iPhone 7.

Normalement, un iPhone X de 64 Go coûte 8 388 yuans en Chine, soit environ 1 264 dollars, et jusqu’à 9 688 yuans, soit 1 459 $ pour la version de 256 Go. L’appareil peut facilement coûter autant ou plus que le salaire mensuel d’une personne.

Les revendeurs non autorisés profitent que la disponibilité soit limitée pour augmenter les prix. Mais les ventes ne seraient pas aussi importantes qu’avant, d’autant que les smartphones Android s’écoulent très bien en Chine, ils sont plus faciles trouvés, et surtout moins chers.

Pour l’heure, Apple reste toujours à la cinquième position sur le marché chinois en terme de ventes de smartphones, malgré le lancement des iPhone 8 et 8 Plus en septembre dernier.