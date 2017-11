Inde : Apple cherche à étendre ses activités avec l’aide de Wistron

Wistron, un partenaire d’Apple qui s’occupe de la production de certains iPhone, est sur le point d’étendre ses activités de production en Inde. Apple souhaite en effet développer de plus en plus sa présence locale, et pour ce faire Wistron a décidé d’investir dans le pays et prévoit d’agrandir les différentes usines de production de l’iPhone.

L’ouverture d’une nouvelle usine n’est pas non plus exclue afin de se conformer à la loi locale. L’Inde est un marché clé pour Apple, puisqu’il s’agit d’un des plus grands marchés où la croissance est en pleine expansion.

Rappelons qu’Apple n’avait pas d’autre choix que de lancer la production d’iPhone dans le pays, afin de pouvoir y ouvrir ses propres boutiques. Le gouvernement indien impose en effet que les entreprises qui souhaitent vendre en Inde doivent produire au moins 30% de leur production sur son sol.