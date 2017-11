Faire un karaoké avec les Animojis, c’est possible ! [VIDÉO]

Alors que l’iPhone X ne sortira officiellement que demain, les journalistes ayant déjà l’appareil en main peuvent depuis deux jours partager leurs premières impressions. Et les Animojis semblent rencontrés un franc succès, et pour cause, ils sont capables de reproduire les expressions du visage quasiment à l’identique.

À cette occasion, Harry McCracken, du site Fast Company, a publié une vidéo sur son compte Twitter où il met en scène le lapin et le poulet dans une séance de karaoké sur la musique « Hooked on a feeling » de Blue Swede.

More Animoji Karaoke for you. pic.twitter.com/pxvxfCUTi2 — Harry McCracken 🇺🇸 (@harrymccracken) 2 novembre 2017

Le résultat est non seulement parfait mais aussi très amusant, et ça donne déjà le ton de ce que les propriétaires vont pouvoir faire avec les Animojis. On imagine que beaucoup vont se jeter en premier sur cette fonction dès demain.