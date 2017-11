Apple lancera son système Reserve & Pickup pour iPhone X dans certains pays le 4 novembre

L’iPhone X sera officiellement commercialisé à compter de ce vendredi 3 novembre, et Apple a prévu quelques stocks dans certaines de ses boutiques (sauf en Europe) pour les clients sans rendez-vous. En revanche, la firme vient d’annoncer qu’elle proposera un système de réservation et de retrait (Reserve & Pickup) dans certains pays.

Ce système sera disponible en Australie, en Belgique et au Royaume-Uni le samedi 4 novembre dès 6h, tandis que les clients au Canada, à Hong Kong, en Suisse et aux Émirats arabes unis y auront accès à partir de 8h. Le Reserve & Pickup permet aux clients de réserver leur iPhone X en ligne et de venir le retirer un peu plus tard en boutique. Si le client ne vient pas le chercher en temps et en heure, l’appareil sera alors remis en vente.

Apple a expliqué à MacRumors le système ne sera pas proposé aux États-Unis, contrairement à l’année dernière pour l’iPhone 7. Et apparemment, la France ou d’autres pays européens ne fait pas non plus partie du lot.

Aujourd’hui, Apple annonce une expédition sous 5 à 6 semaines pour l’iPhone X, ce qui ramène à dire que la livraison n’est pas prévue avant le 15 décembre. Le délai de livraison chez les revendeurs et opérateurs français est lui aussi assez long, on parle entre la fin novembre et la mi-décembre.

Néanmoins, certains opérateurs pourraient avoir des stocks de disponibles en boutique ce vendredi mais rien n’est moins sûr.