Review iPhone X : les premiers tests officiels sont en ligne ! [Vidéos]

Apple vient de lever son embargo sur l’iPhone X, permettant aux journalistes de dévoiler leurs tests et leurs impressions après quelques jours d’utilisation.

Si chacun des testeurs ont leur propre avis sur le nouveau fleuron d’Apple, tous s’accordent à dire que l’iPhone X dispose d’un magnifique design et que Face ID fonctionne parfaitement bien. En revanche, il est possible qu’il ne plaise pas à tout le monde pour la simple raison que la suppression du bouton d’accueil peut gêner certaines personnes. D’ajouter que cette absence sera vite oubliée au point que les gestuelles deviendront au bout d’un moment pleinement naturelles.

Nilay Patel de TheVerge a déclaré que Face ID « fonctionne très bien », mais la reconnaissance peut s’avérer incohérente selon certaines conditions d’éclairage.

« Je me suis promené en plein soleil à l’extérieur de notre bureau de New York, et Face ID avait définitivement du mal à reconnaître mon visage pendant que je bougeais jusqu’à ce que je me mette à l’ombre ou rapproche le téléphone de mon visage. Je suis également allé à la charcuterie de l’autre côté de la rue, qui avait une grande variété de lumières à l’intérieur, y compris un tas de bandes fluorescentes aériennes, et Face ID a été également beaucoup plus incohérent. »

Le journaliste explique ensuite que le rendu des applications non optimisées pour l’écran de l’iPhone X sont particulièrement laides, en raison de la présence de bandes noires en haut et en bas.

« Les applications qui n’ont pas été mises à jour pour l’iPhone X fonctionnent dans ce que vous pouvez appeler le mode « ugly (laid) » : d’énormes bordures noires en haut et en bas imitent l’iPhone 8. Et beaucoup d’applications ne sont pas encore mises à jour : Google Maps et Google Agenda, Slack, l’application Delta, Spotify et bien d’autres fonctionnent tous avec des paramètres logiciels. Des jeux comme CSR Racing et Sonic The Hedgehog avaient l’air particulièrement moches. C’est bien, mais c’est moche, d’autant plus que la barre d’accueil en bas de l’écran est blanche dans ce mode. »

David Pierce de Wired a lui aussi pris en main l’iPhone X, mais il a poussé le test sur un trampoline dans la vidéo ci-dessous :

Matthew Panzarino de TechCrunch a quant à lui utilisé son iPhone X à Disneyland en Californie pour tester l’appareil en condition réelle. Il précise également que Face ID « fonctionne très bien » et était « incroyablement facile à mettre en place. »

« Vous choisissez de l’activer et ensuite faites tourner votre nez autour des pointes de l’horloge deux fois. C’est au deuxièmement essaie qu’il a fonctionné dans la grande majorité des cas, mais il n’a jamais réussi à déverrouiller en utilisant une photo de moi ou le visage d’une autre personne et le taux d’échec semble être à peu près le même que celui de Touch ID. Comme espéré, il est certainement plus rapide que la première génération de Touch ID, mais peut-être légèrement plus lent que la deuxième génération. »

Panzarino a également publié quelques photos prises avec l’iPhone X. Dans de bonnes conditions d’éclairage, il a dit qu’il n’y avait presque aucune différence entre les caméras de l’iPhone 8 Plus et de l’iPhone X, étant donné que les appareils avaient les mêmes capteurs et processeurs.

Geoffrey A. Fowler, du Washington Post, a déclaré que Face ID travaillait « neuf fois sur dix » lors de ses premiers tests, mais pas avec une fausse barbe.

« Dans mes premiers tests, ça a fonctionné neuf fois sur 10. Tu dois vraiment le tenir devant ton visage comme si tu prenais un selfie. S’il est trop près, ça ne marchera pas. Il m’a reconnu dans l’obscurité, même quand j’ai mis des lunettes de soleil – mais pas quand, dans l’intérêt de la science, j’ai mis une fausse barbe. »

Scott Stein de CNET a dit qu’il faut un certain temps pour s’habituer aux nouveaux gestes et aux combinaisons de boutons de l’iPhone X pour retourner à l’écran d’accueil, accéder au multitâche, invoquer Siri ou encore utiliser Apple Pay.

« Un certain nombre de nouveaux gestes prennent la place de l’ancien bouton d’accueil. J’ai continué à chercher le bouton fantôme au cours des premières heures, me sentant comme si j’avais perdu un pouce. […] À la place, il y a un nouveau gros bouton qui permet d’accéder à Siri et Apple Pay. J’ai instinctivement pressé et maintenu pour éteindre mon téléphone, puis j’ai réalisé que ce bouton ne fonctionne pas. (Pour éteindre le téléphone, vous maintenez le même bouton latéral et le bouton de volume moins en même temps). »

« Ces gestes s’ajoutaient à des manœuvres difficiles alors que je traversais les rues de Manhattan dans le Flatiron entre mon bureau et un salon de coiffure local. A la fin du premier jour, j’avoue : parfois, j’ai raté le simple bouton d’accueil. »

De fait que les journalistes n’ont pas eu beaucoup de temps pour tester l’iPhone X avant qu’Apple ne lève l’embargo, il faudra attendre encore un peu pour savoir ce qu’il en est des performances et des autres fonctionnalisés.