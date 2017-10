iPhone X : une nouvelle démonstration présente un Face ID véloce !

Depuis qu’Apple a présenté l’iPhone X lors de la keynote de septembre, vous êtes nombreux à vous montrer inquiets quant à l’utilisation de Face ID et du swipe suivant la reconnaissance faciale. S’il n’y a pas de moyen de supprimer le geste vers le haut depuis l’écran verrouillé, Face ID se montre suffisamment rapide pour que cette gestuelle ne devienne pas le point noir de l’iPhone X.

Face ID est bien meilleur qu’on ne peut le penser !

Dans sa vidéo de démonstration du jour, le YouTubeur Soldier Knows Best prouve que Face ID est très précis au point de swiper vers le haut sans même se soucier de la reconnaissance faciale qui fait son travaille à merveille. Cette gestuelle n’est pas sans rappeler celle d’un smartphone Android, ou encore le fameux Glisser pour déverrouiller sur des iPhone plus anciens.

Concrètement, ce geste n’empêchera pas d’avoir une bonne expérience sur iPhone X. Et surtout, cela permet à l’appareil de ne pas aller directement sur l’interface à chaque fois qu’il reconnait le visage de son propriétaire. S’il n’y avait pas ce passage obligatoire, l’expérience serait en revanche mauvaise, et beaucoup s’en plaindraient.

Au final, Apple a trouvé ici la meilleure solution pour offrir une agréable expérience utilisateur. Si Face ID n’était pas aussi rapide et précis, nos mots seraient bien différents.