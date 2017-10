Fuites Galaxy S9 : suppression de la prise casque et reconnaissance faciale 3D

Maintenant que l’iPhone X est officiel, il est temps pour les autres fabricants de travailler sur leurs futurs smartphones pour répondre à Apple. C’est notamment le cas de Samsung qui présentera son Galaxy S9 lors de prochain Mobile World Congress à Barcelone en février 2018.

Les dernières rumeurs sur le Galaxy S9 / S9+

En attendant de vraies informations, le site chinois TechDroider a publié des schémas du Galaxy S9 et Galaxy S9+ tentant de répondre à certaines questions du moment, au niveau du design, du capteur d’empreintes digitales ou encore de la prise casque. Tou d’abord, ces images confirment que Samsung présentera comme toujours un duo de smartphones – l’un avec un écran plus petit (5,8 pouces), tandis que l’autre sera un phablet doté d’un plus grand affichage de 6,2 pouces.

Si l’on en croit les détails inscrites sur ces fiches, Samsung travaille sur une « reconnaissance faciale plus sécurisée », incluant la technologie de détection 3D, sans aucun doute pour réponse à Face ID d’Apple. Samsung n’aurait alors besoin que d’ajouter un scanner de visage à détection de profondeur à son scanner d’iris pour être probablement à la hauteur.

Au niveau du design, il est assez similaire au Galaxy S8, mais on peut toutefois noter que la lunette inférieure a presque disparu, tandis que la partie supérieure a davantage été allégée.

Par ailleurs, Samsung travaillerait apparement sur un nouvel emplacement du capteur d’empreintes digitales lequel pourrait prendre place sous le verre de l’écran. Seulement, la firme Sud-coréenne aurait encore des difficultés à l’implémenter. Au passage, il est bon de rappeler que les rumeurs parlent de l’arrivée de cette technologie aussi le Galaxy Note 9.

Et visiblement, Samsung aurait aussi dans l’idée de supprimer la prise jack, au même titre que sur les iPhone 7, iPhone 8 et iPhone X. Reste à voir si le fabricant ira jusqu’au mais cela semble déjà écrit…