iPhone X : la production commence à trouver ses marques

Si Apple affiche toujours un délai de livraison de 5 à 6 semaines sur site, la situation pourrait s’améliorer dans les jours à venir. Les fournisseurs d’Apple ont en effet rencontré de grandes difficultés avec la caméra TrueDepth depuis le début, mais le très bien informé analyste Ming-Chi Kuo de KGI Securities nous explique que la production est maintenant plus stable.

En clair, les stocks d’iPhone X devraient être plus importants très prochainement. Au passage, il est bon de rappeler qu’Apple a prévu un peu de stocks dans ses boutiques pour le 3 novembre. Si vous n’avez pas eu la chance d’avoir une date de livraison satisfaisante lors de votre pré-commande, vous pouvez toujours vous rendre en Apple Store le 3 novembre…mais attendez-vous à une longue file d’attente.

Par ailleurs, l’analyste croit que l’iPhone de 2018 ne devrait pas avoir les mêmes soucis d’approvisionnement l’année prochaine, puisque le géant américain aurait d’ores et déjà prévu le coup. De plus, il explique que la caméra TrueDepth ne changera pas, ce qui permettra à la production du module de ne pas avoir de retard. En clair, les stocks seront normalement plus importants que cette année.

Dans ses autres prédictions, Kuo parle de l’iPad Pro de 2018 lequel pourrait être doté lui aussi de la reconnaissance faciale Face ID, à l’instar de l’iPhone X. Il est même possible qu’Apple étende cette technologie au reste de la gamme iPhone.