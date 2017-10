iPhone X : Apple dévoile les tarifs de réparation hors garantie pour la France

Maintenant qu’Apple a lancé les pré-commandes de l’iPhone X, il est temps de savoir combien coûteront les réparations hors garantie. Là où le remplacement de l’écran d’iPhone 8 et 8 Plus se situe entre 181,10€ et 201,10€, sur l’iPhone X le prix grimpe à 321,10€. Pour les autres dommages, c’est pire ! Apple affiche un tarif de 611,10€, contre 401,10€ – 451,10€ pour les iPhone 8/8 Plus.

Tarifs de réparation hors garantie

Vous noterez qu’Apple abuse un peu, même pour les modèles plus anciens, dont les tarifs dépassent parfois le prix de l’appareil d’occasion état neuf. En revanche, si vous voulez éviter de tels prix, mieux vaut opter pour l’AppleCare+ vendu 229€ pour l’iPhone X. Cela peut s’avérer judicieux si vous n’êtes pas trop soigneux…