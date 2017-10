🔥 Préparez votre commande iPhone X dès maintenant !

Demain, c’est le grand jour ! Apple ouvrira « enfin » les portes aux pré-commandes d’iPhone X dès 09h01 sur son site. L’engouement risque d’être bien plus important que lors du lancement des iPhone 8 et 8 Plus. Si les stocks vont probablement se vider à vitesse grand V, Apple assure avoir mis de côté quelques stocks pour la sortie officielle de l’iPhone X prévue le 3 novembre prochain.

« Le paresseux s’assied, l’impatient devance. » (Alphonse de Lamartine – le 22 août 1837)

Si certains se disent prêts à attendre que les quantités soient suffisantes en fin d’année, voire début 2018, les plus impatients se doivent de passer leur pré-commande dès demain matin, le 27 octobre, de sorte à mettre toutes les chances de leur côté pour espérer une livraison le 3 novembre. À ce titre, nous vous avons déjà expliqué comment s’organiser pour le jour J dans le post suivant : Comment recevoir l’iPhone X avant vos amis ! C’est maintenant qu’il faut vous préparer et pas au moment de l’achat car vous perdrez du temps.

Où pré-commander ou acheter l’iPhone X ?

Le plus simple est de passer par l’application Apple Store ou alors vous rendre sur le site Web d’Apple. Suivez nos conseils de préparation à cette adresse.

Dans le cas où vous préféreriez passer par une autre boutique ou un opérateur, il vous suffit de suivre les liens suivants :

› À la Fnac

› Darty

› Boulanger

› RueDuCommerce

Vous les trouverez également chez :

› Orange

› Sosh

› SFR

› RED by SFR

› Bouygues Telecom / B&You

Gagnez du temps lors de votre commande d’iPhone X

Le plus important pour éviter de perdre du temps, c’est de préparer votre compte sur la boutique de votre choix. Pour cela, vous devez vous assurer que votre compte dispose de l’adresse livraison/facturation, de vos coordonnées bancaires, et si vous le pouvez, mettez le modèle d’iPhone X de votre choix en favori (comme c’est possible de le faire sur l’Apple Store). Sachez que l’iPhone X est proposé en version Argent ou Gris sidéral avec deux stockages possibles : 64Go à 1 159€ et 256Go à 1 329€.

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir votre pré-commande d’iPhone X !