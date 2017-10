Comment recevoir l’iPhone X avant vos amis !

Alors que les iPhone 8 et 8 Plus ne semblent plus avoir de problèmes avec les délais de livraison, l’histoire risque d’être très différente lors du lancement de l’iPhone X !

Plusieurs sources annoncent en effet que la production d’iPhone X est quelque peu problématique, notamment à cause de la caméra TrueDepth, ce qui engendrerait des stocks plus que limités. Tout le monde s’attend à ce que ces derniers se vident en moins d’une heure, au point que l’iPhone anniversaire soit indisponible jusqu’en février ou mars 2018 ! Mais il existe un moyen d’être quasiment sûr de recevoir son iPhone X dans les temps, à savoir le jour de sa sortie le 3 novembre, suite à la phase de pré-commande le 27 octobre…

La méthode !

Si vous ne souhaitez pas attendre l’iPhone X jusqu’en 2018, nous allons vous donner des conseils pour mettre toutes les chances de votre côté. Tout d’abord, il faut savoir qu’Apple lancera les pré-commandes d’iPhone X à partir de 09h01 très exactement sur sa boutique. Il est donc important que vous soyez prêts avant cette heure là !

Autre point important. Il est conseillé de passer commande depuis l’application Apple Store car elle se rafraîchie plus rapidement que la version sur ordinateur. Ainsi, vous aurez accès à la boutique dès 09h01 depuis l’application. Sur ordinateur, il y a quelques minutes de décalage qui seront cruciales dans ce cas de figure. La sortie de l’iPhone X va générer de nombreuses visites et de précommandes. Une minute de retard peut être suffisante pour augmenter le délai de livraison de manière considérable.

Une fois que l’app Apple Store est sur votre iPhone, vous pouvez choisir dès à présent l’iPhone X pour lequel vous pensez craquer. Vous sélectionnez sa couleur, son stockage et cochez le petit cœur bleu en haut à droite pour l’ajouter à vos favoris.

Ainsi, vous trouverez sur l’onglet « Compte », l’iPhone X tout juste ajouté aux favoris. Vérifiez ensuite si votre méthode de paiement et l’adresse de livraison sont à jour. Si ce n’est pas le cas, faites-le où préparez-vous à le faire au moment du paiement en ayant votre carte bancaire sous la main. Il est probable qu’Apple vous demande votre code de sécurité à 3 chiffres situées derrière votre CB au moment de la commande. Chaque seconde est précieuse !

Veillez également à savoir si vous serez présent le jour de la livraison. Si vous travaillez le vendredi 3 novembre, jour de la sortie officielle de l’iPhone X, sachez que vous pouvez alors vous le faire livrer sur votre lieu de travail. Le transporteur demandera une signature à la demande d’Apple pour confirmer la réception de l’appareil. En revanche, s’il arrive chez vous pendant votre absence, le livreur laissera un avis de passage, en vous indiquant une nouvelle date de livraison. Chose à éviter si vous souhaitez avoir l’iPhone X le plus tôt possible, et ne pas passer le weekend sans lui !

En suivant cette méthode, il y a de grandes meilleures chances que vous receviez l’iPhone X avant les autres. C’est en tout cas le moyen le plus sûr connu à ce jour.