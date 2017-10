Apple vous offre l’application Plotagraph+ pour créer de belles animations

Vous désirez donner vie à vos photos ? Il est alors temps de profiter de la nouvelle offre d’Apple. L’application Plotagraph+ actuellement vendue 5,49€ sur l’App Store, peut être téléchargée gratuitement depuis l’application Apple Store (là où vous achetez les produits et non les applications).

« Plotagraph + est une application qui permet de créer des animations avec vos photos. Racontez votre histoire d’une manière amusante et unique avec des images animées soit en une vidéo en boucle ou un PNG animé. »

L’application se veut innovante et dispose de nombreux outils pour animer facilement n’importe quelle image en quelques minutes.

Pour bénéficier de Plotagraph+ gratuitement, il suffit de vous rendre dans l’app Apple Store, et de descendre jusqu’à l’offre disponible sur la page de l’onglet « Découvrir ». Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur « Télécharger gratuitement » et de suivre les instructions à l’écran. Un code gratuit vous sera attribué avant d’être utilisé sur l’App Store, comme sur nos captures d’écran ci-dessous.

Précisons une nouvelle fois que l’offre est valable seulement depuis l’application Apple Store (et non directement depuis l’application App Store, ce sont deux choses différentes).