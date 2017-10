Après l’iPhone X, voici l’écran OLED borderless sur iPad, Apple Watch et Mac

Tim Cook lui même le dit, « l’iPhone X donne le ton à la technologie pour la prochaine décennie ». Serait-ce un signe de ce qui se prépare pour les autres produits d’Apple ? On ne sait pas encore mais le site allemand Curved a imaginé ce que l’écran OLED bord à bord pourrait donner sur iPad, Apple Watch et Mac.

Dites bonjour au futur !

L’idée est de reprendre les codes de l’iPhone X à savoir l’encoche et ses capteurs 3D pour la reconnaissance Face ID, en plus de l’écran OLED quasiment sans bordure. Le résultat est non seulement parfait mais il donne aussi envie qu’Apple s’engage dans cette voie pour donner un vrai coup de balai dans ses différentes gammes de produits.

Même l’iPhone SE a eu droit à son écran OLED borderless et à l’encoche qui franchement ne gâche rien. Bien au contraire, on pourrait même dire que le terminal s’offrir une seconde jeunesse, d’autant que le modèle actuel est très apprécié par les utilisateurs.

Dans cette version, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch ont eux aussi un vrai style, même si l’encoche reste encore trop imposante sur la montre. La meilleure chose serait qu’Apple trouve une solution lui permettant de supprimer cette verrue au sommet de l’écran.

Malheureusement, la technologie n’est pas encore prête. Apple a bien tenté de placer certains capteurs sous l’écran, comme Touch ID, en vain. Peut-être que ce jour arrivera…mais c’est là encore des défis qu’Apple va devoir relever avec l’aide de ses partenaires.