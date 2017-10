Recharge sans fil : Apple a fait l’acquisition de PowerbyProxi

Pour renforcer les technologies de recharge sans fil de l’iPhone, Apple a acquis PowerbyProxi, une société australienne spécialisée dans les systèmes de recharge sans fil. Fondée en 2007 en tant que spin-out de l’Université d’Auckland, elle est maintenant pleinement impliquée chez Apple.

Dan Riccio, SVP de l’ingénierie matérielle d’Apple, a confirmé la nouvelle : « L’équipe PowerbyProxi sera une valeur ajoutée pour l’ensemble d’Apple et travaillera pour l’avenir de la recharge sans fil. Notre objectif est de proposer à tout le monde un système de recharge aussi simple et intuitif que possible. »

De son côté, Fady Mishriki, fondateur de PowerbyProxi, a déclaré pour l’occasion qu’il était heureux de travailler avec Apple : « Nous sommes également alignés sur des valeurs partagées et nous continuerons à travailler à notre siège social à Auckland pour innover toujours plus dans les technologies de recharge sans fil. »

La société a reçu plusieurs investissements internationaux et récompenses depuis des années, grâce aux progrès réalisés dans la recharge sans fil à distance. Pour l’heure, le montant du rachat n’a pas encore été communiqué, et probablement qu’Apple ne donnera aucun détail à ce sujet. En revanche, cette acquisition montre une nouvelle fois que la firme de Cupertino s’intéresse de près à la recharge sans fil « à distance » que certaines rumeurs annonçaient pour cette année, ce qui n’est manifestement pas le cas.