iPhone X : la pré-commande est ouverte pour certains clients

Comme nous l’annoncions hier matin, Apple a lancé le soir même la pré-commande d’iPhone X pour quelques clients américains, plus précisément, ceux inscrits à l’iPhone Upgrade Program. Ce dernier permet de changer d’iPhone tous les ans moyennant un loyer mensuel.

La firme souhaite en effet offrir une meilleure expérience et un certain privilège à tous les membres de l’IUP. Ainsi, ils n’ont pas besoin d’attendre le 27 octobre pour passer leur pré-commande, et ont plus de chance de recevoir leur iPhone X le 3 novembre. Malheureusement, cela ne concerne que les États-Unis.

En France, les clients sont obligés d’attendre ce vendredi 27 octobre pour passer leur pré-commande à 09h01. Les premiers arrivés seront les premiers servis, c’est la politique d’Apple. Il n’y a donc aucun moyen d’être sûr de recevoir l’iPhone X le 3 novembre. Si vous voyez que le délai chez Apple est trop long, vous pourrez toujours tenter votre chance chez les opérateurs et les autres boutiques en ligne que nous listerons le moment venu.