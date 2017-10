Précommande de l’iPhone X ouverte aujourd’hui pour les membres de l’iPhone Ugrade Progam

Alors que les précommandes de l’iPhone X ne commenceront officiellement qu’à partir du 27 octobre, Apple a informé les membres de l’iPhone Ugrade Progam qu’ils vont pouvoir précommander leur nouvel iPhone dès aujourd’hui : « Prenez une longueur d’avance sur votre mise à niveau vers l’iPhone X ».

La firme propose cette procédure seulement aux membres déjà inscrits, de sorte à leur offrir une meilleure expérience avec l’IUP. Ainsi, les clients bénéficient d’un temps de traitement de leur commande réduit, et leur assure presque d’avoir l’iPhone X le 3 novembre. En revanche, Apple note sur son site Web du programme de mise à niveau que les commandes peuvent être limitées et « seront déterminées selon le principe du premier arrivé, premier servi ».

Pour les autres, l’iPhone X sera disponible en précommande ce vendredi 27 octobre à 09h01 très exactement sur le site d’Apple ou depuis son application. Récemment, nous vous avions donné une petite astuce pour précommander l’iPhone X plus rapidement et être dans les premiers clients à le recevoir. Il suffit de passer l’app Apple Store et mettre en favori l’iPhone X de votre choix.

Malgré tout, les stocks d’iPhone X seront très limités, et tout le monde n’y aura pas droit le 3 novembre, jour de lancement officiel. Certains devront patienter jusqu’en fin d’année voir début 2018.