Jennifer Baily : « Apple Pay est un succès ! »

Trois ans après son lancement aux États-Unis, Apple Pay est disponible dans 20 pays à travers le monde et couvre 70% des paiements effectués par les 4000 entreprises où le service de paiement est actif. Jennifer Baily, vice-présidente et responsable d’Apple Pay a participé à la conférence Money 20/20 durant laquelle elle a parlé de l’évolution du système de paiement.

Apple Pay, un vrai succès !

« Apple Pay est partout. Au moins là où je vis. […] Le service est parfait, il fonctionne très bien et accélère les paiements quotidiens. » Elle explique ensuite qu’en l’espace de trois ans d’activité, Apple Pay est de plus en plus présent dans une vingtaine de pays, et sera bientôt actif au Danemark, en Finlande, en Suède et aux Emirats Arabes Unis. D’ajouter que 90% des transactions mobiles sans fil s’effectuent via Apple Pay.

Les dirigeants d’Apple soulignent également qu’il existe un pourcentage élevé de points de vente sans contact compatibles avec Apple Pay en Europe, bien plus élevé qu’aux États-Unis. De manière général, le service est de plus en plus utilisé par les banques, les utilisateurs et les commerçants.

Du cash avec Apple Pay

Vient en suite le cas d’Apple Pay Cash : « Au cours de ces semaines, nous avons soigneusement testé cette nouveauté. Envoyer et recevoir de l’argent avec d’autres personnes sera simple et sûr. Il suffit d’ouvrir iMessage et de cliquer sur le bouton ou d’utiliser directement Siri pour envoyer une certaine somme d’argent à une autre personne. » L’argent pourra ensuite être réutilisé avec Apple Pay ou alors viré sur le compte bancaire de l’utilisateur s’il le souhaite.

Dans un premier temps, Apple Pay Cash sera disponible aux États-Unis lorsque la version finale d’iOS 11.1 verra le jour dans les prochaine semaines. Pour l’heure, il est déjà entre les mains des employés d’Apple lesquels peuvent le tester en situation réelle afin de rapporter les derniers bugs à la firme qui se charge de les corriger.