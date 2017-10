Angela Ahrendts : Apple n’essaiera pas de pousser les clients à acheter l’iPhone X

À l’occasion de l’ouverture du nouvel Apple Store à Chicago, Angela Ahrendts, chef de détail d’Apple, a parlé aujourd’hui de l’iPhone X lors d’une interview accordée à CNBC. Ahrendts a tenu à préciser que les employés n’avaient pas reçu l’ordre de convaincre les clients d’acheter l’iPhone X, malgré un prix plus élevé qui augmenterait potentiellement les bénéfices de la firme.

« Chaque client a des besoins différents, qui peuvent ne pas nécessiter l’achat de l’iPhone le plus cher. Nous avons dit au personnel de vente de comprendre les besoins de chaque client et seulement leurs besoins. Si l’iPhone peut convenir à un enfant de 6-7 ans, ce que nous recommandons. Le meilleur choix n’est pas toujours celui de l’appareil le plus cher. C’est la stratégie que nous utilisons pour le Mac et l’iPad, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas faire pareil pour les téléphones. »

La décision appartient donc aux utilisateurs lesquels doivent choisir leur iPhone seulement en fonction de leurs besoins réels, sans viser directement le modèle plus cher. C’est peut-être aussi une façon de convaincre les clients d’opter pour l’iPhone 8/8 Plus, dont les ventes semblent être assez faibles par rapport aux précédents modèles.

Dans le même temps, Ahrendts a déclaré que ce nouvel Apple Store est conçu pour être dynamique et évoluer en fonction des besoins. On découvre également l’intérieur et les immenses baies vitrées qui laissent place à la lumière, et offrent une vue extraordinaire sur l’extérieur.