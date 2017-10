La production d’iPhone 8 / 8 Plus aurait été divisée de moitié

Avec un iPhone X sur le point de sortir, il ne fallait pas en espérer plus. Les ventes d’iPhone 8 et 8 Plus ne seraient pas aussi importantes.

Apple aurait même pris la décision de diviser par deux la production de ces deux nouveaux iPhone. Il faut dire qu’extérieurement les changements sont assez pauvres par rapport aux iPhone 7 et 7 Plus, mis à part la verre au dos, nécessaire à la charge sans fil.

Suite à cette information, l’action AAPL a perdu 1,5% de sa valeur hors cotation, mais rien d’inquiétant pour les analystes et autres pronostiqueurs qui s’attendent à un éventuel record des ventes avec l’iPhone X.

L’iPhone des 10 ans a en effet bien plus à offrir, et ce à différents niveaux : nouveau design, fonctions liées à la réalité augmentée, la reconnaissance faciale Face ID, l’écran OLED de 5,8″, entre autres nouveautés. Bien que le prix de départ soit élevé (1 159€), les consommateurs préfèrent attendre l’iPhone X où les évolutions sont nettement plus visibles à à l’intérieur comme à l’extérieur.