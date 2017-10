Un nouveau Mac mini est sur les rails selon Tim Cook

Rares sont les fois où le grand patron d’Apple, Tim Cook, lâche une information sur les projets futurs de son entreprise. Et pourtant, c’est dans un mail en réponse à un lecteur de MacRumors que le CEO d’Apple a confirmé qu’un nouveau Mac mini était déjà à l’étude. Comme à son habitude, il n’a rien dit de plus qui aurait pu donné des indications sur les caractéristiques futures de la petite machine.

Tim Cook : « Je suis ravi que vous aimiez le Mac mini. Nous l’aimons aussi. Nos clients ont trouvé tellement d’utilisations créatives et intéressantes pour le Mac mini. Bien que ce ne soit pas le moment de partager des détails, nous prévoyons pour le Mac mini une place importante dans notre future gamme de produits ».

À titre de rappel, le Mac mini n’a pas connu d’évolution depuis 2014, ce qui commence sérieusement à faire long. Bien que Tim se veut encore assez discret sur le sujet, on peut imaginer qu’Apple travaille sur un tout nouveau design du boîtier, histoire de l’harmoniser avec ses autres produits. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, on peut aussi envisager l’intégration de la charge sans fil, dans la mesure où Apple a intégré cette technologie dans ses derniers iPhone 8/X, le futur boîtier des AirPods, en plus de l’Apple Watch. Sans oublier qu’Apple s’apprête également à sortir une station de charge sans fil baptisée l’AirPower.

Au-delà du rêve, il y a la réalité ! Alors attendons qu’Apple annonce son nouveau Mac mini avant de trop se réjouir à l’avance…