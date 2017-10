Voici les radars LiDARS dédiés au système de conduite autonome d’Apple [Vidéo]

Cela fait maintenant plusieurs années qu’Apple travaille sur son projet Titan qui initialement devait être une voiture autonome Apple.

Seulement, la firme de Cupertino a finalement fait le choix de se concentrer seulement sur un système de conduite autonome. Il y a eu bien trop de portes fermées pour qu’Apple poursuive son idée de départ. De fait, elle barde d’autres véhicules de radars LiDARS afin de tester son système de conduite autonome qu’elle pense pouvoir proposer ensuite sous forme d’option.

Son objectif est de permettre aux voitures d’être plus autonomes grâce à son matériel et logiciel. Seulement, Apple n’est en aucun cas la seule entreprise qui développe actuellement cette technologie : des sociétés telles que Voyage, également en Californie, intensifient de plus en plus leurs recherches. L’un des fondateurs de Voyage, MacCallister Higgins, a d’ailleurs pu capturer en vidéo un SUV Lexus qu’Apple utilise dans le cadre de son projet Titan.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎’s Project Titan. I call it “The Thing” pic.twitter.com/sLDJd7iYSa — MacCallister Higgins (@macjshiggins) 17 octobre 2017

On voit ainsi de plus près l’ensemble des capteurs lasers, et la manière dont ils sont montés sur le véhicule pour recevoir et traiter les données. Notez que le système complet est, contrairement à d’autres véhicules de ce type, placé sur le toit du véhicule. Il s’agit d’une sorte de solution plug & play, plus simple à mettre en place.

Pour l’heure, Apple n’a donné aucun indication sur la date présumée du lancement de son système de conduite autonome. Il va certainement falloir encore pas mal de temps avec que celui ne soit pleinement opérationnel.