Les cartes internes des aéroports américains arrivent dans Apple Plans

Apple a ajouté les cartes internes de plusieurs aéroports américains dans son application Plans, dont ceux-ci d’O’Hare International et Midway International à Chicago.

Ainsi, Plans dispose maintenant de cartes détaillées de l’aéroport international de Miami, Oakland International, McCarran International Las Vegas et Minneapolis-Saint Paul International. Pour voir les détails, il suffit de zoomer sur la carte près de l’aéroport ou de cliquer sur l’élément pour voir l’intérieur de chaque établissement.

Les cartes d’aéroport permettent aux utilisateurs de trouver plus simplement des portes, des restaurants, des boutiques et d’autres points d’intérêt, avec tous les détails tels que les photos et les horaires d’ouverture et de fermeture. Si nécessaire, la navigation pas à pas peut être activée pour atteindre un emplacement spécifique.