Adobe lance un nouveau Lightroom CC basé sur le cloud

Adobe propose aujourd’hui une mise à jour majeure de son outil de retouche photo populaire, Lightroom CC, avec une toute nouvelle interface, et du mieux pour le montage basé sur le cloud.

Le nouveau service de photographie, précédemment connu sous le nom de Project Nimbus, coïncide avec les nouveaux plans de Creative Cloud pour la photo conçus pour de nouveaux flux de travail de plus en plus mobiles.

Dans le nouveau Lightroom CC, Adobe a travaillé sur une interface actualisée affirmant au passage que les nouveaux outils sont plus simples et plus faciles à utiliser. Ces outils sont de plus en plus alimentés par Adobe Sensei, la technologie d’apprentissage automatique utilisée dans Lightroom pour permettre une organisation et une recherche par mots clés puissantes.

Par ailleurs, Adobe a intégré le stockage cloud dans Lightroom CC offrant aux utilisateurs un moyen simple et efficace pour modifier et synchroniser des photos en pleine résolution dans leurs applications de bureau, sur des appareils mobiles tels que les iPhone et iPad, ainsi que sur le Web. La synchronisation et la sauvegarde automatiques s’étendent même aux photos RAW, grâce à un stockage cloud de 1 To inclus. Le partage a également été amélioré dans Lightroom CC, avec la possibilité de créer des galeries Lightroom personnalisées que vous pouvez ensuite partager à l’aide d’un lien.

Lightroom CC sur iOS n’a pas non plus manqué de nouvelles fonctionnalités, proposant une recherche Sensei optimisée comme sur le bureau, la prise en charge de la nouvelle application Fichiers d’iOS 11 et une mise en page améliorée sur l’iPad.

Adobe a reconnu que ce changement radical apporté à un produit dont de nombreux utilisateurs professionnels dépendent peut s’avérer choquant. La société a donc également mis à jour la version précédente de Lightroom désormais renommée Lightroom Classic CC. Tout en continuant à mettre l’accent sur une mise en page et un processus de travail d’édition de bureau traditionnels, des améliorations de performances ont été apportées et de nouvelles fonctionnalités d’édition ont été ajoutées.

En complément du nouveau service de photographie, Adobe a modifié ses plans Creative Cloud pour la photo pour mieux faire correspondre les nouvelles fonctionnalités offertes par Lightroom CC. Pour 11,99€/mois, les utilisateurs peuvent obtenir le tout nouveau Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop, 20 Go de stockage, Adobe Portfolio et Spark. Pour 23,99€/mois (ou 14,99$/mois la première année pour les clients existants), les utilisateurs peuvent avoir jusqu’à 1 To de stockage.

Lightroom CC sera disponible en tant qu’application cet autonome pour 9,99$ par mois avec 1 To de stockage. Les fans de Lightroom Mobile peuvent s’abonner à un forfait de 4,99$/mois offrant 100 Go de stockage.

