Apple Pay est désormais supporté par CaixaBank en Espagne

Après les cartes Eftpos d’ANZ Bank en Australie, c’est maintenant au tour des clients de la banque espagnole CaixaBank de pouvoir profiter d’Apple Pay.

La banque a confirmé le support du service de paiement d’Apple, en plus de son propre service d’ImaginBank auquel ont accès ses clients. CaixaBank est l’un des plus importants établissements bancaires d’Espagne, avec plus de 6 000 agences desservant 13,2 millions de clients. Il s’agit de la troisième banque à offrir le support Apple Pay pour ses cartes de paiement, après Santander et American Express.

Initialement, la banque avait prévu de le soutien d’Apple Pay d’ici la fin de l’année, mais les clients ont eu la bonne surprise de le découvrir aujourd’hui.

Peu à peu, Apple Pay se fait une place dans différents pays…mais difficilement en France. Néanmoins, le service sera disponible dès la semaine prochaine en Suède, en Finlande et au Danemark. L’Inde est également sur la feuille de route d’Apple comme l’a récemment confirmé Eddy Cue.