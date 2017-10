Apple Pay supporte maintenant les cartes Eftpos d’ANZ Bank en Australie

Apple Pay continue de se déployer en Australie suite à la prise ne charge des cartes Eftpos d’ANZ Bank. L’annonce a été faite par un communiqué de la banque, ainsi que sur le site d’Apple dans sa version australienne.

Eftpos précise que ce nouveau support d’Apple Pay permet de toucher 1,6 million de détenteurs de cartes ANZ Access. Pour information, Eftpos est le réseau de cartes de débit le plus utilisé en Australie.

Le PDG d’Eftpos, Paul Jennings, a vanté le partenariat avec Apple, affirmant qu’il apporte encore plus de choix aux détenteurs de cartes ANZ Access:

« Environ 1,6 million de détenteurs de carte ANZ eftpos Access ont désormais la possibilité d’effectuer des paiements avec un iPhone ou une Apple Watch, beaucoup n’avaient pas la possibilité de faire des paiements mobiles en magasin auparavant. En tant que réseau de cartes de débit le plus utilisé en Australie, nous sommes ravis de fournir aux clients d’ANZ eftpos Access plus de choix de paiement, avec des avantages supplémentaires en termes de sécurité et de confort. »

Grâce à Apple Pay, les restaurateurs ont un taux de frais beaucoup plus bas. En Australie, si une carte de débit est utilisée via Apple Pay, le marchand paie environ 0,55% de frais. Mais avec Eftpos, il tombe à 0,15%. La banque traite essentiellement la transaction Apple Pay de la même manière que si le client payait normalement en utilisant avec sa carte Eftpos.