Face ID : Apple répond aux questions du sénateur Franken liées à la sécurité

Peu après la présentation de Face ID, Al Franken, sénateur du Minnesota et membre de la commission de la vie privée et des technologies, a envoyé une lettre à Tim Cook pour lui faire part de ses préoccupations concernant la sécurité et la vie privée.

Cynthia Hogan, chef d’Apple pour les politiques publiques aux États-Unis, a reconnu dans une lettre bon nombre des préoccupations de Al Franken, expliquant la manière dont la société a travaillé pour protéger la sécurité et la confidentialité des utilisateurs qui utiliseront la reconnaissance faciale de l’iPhone X.

Apple a précisé que toutes les informations sont stockées dans l’Enclave sécurisée de l’iPhone X et enregistrées localement, sans qu’Apple ne puisse y avoir accès. De plus, toutes les données d’identification faciale sont cryptées et ne quittent jamais l’appareil.

En réponse, le sénateur a fait l’éloge d’Apple pour avoir tenu compte de ses préoccupations en matière de vie privée et de sa volonté de travailler avec son bureau : « J’apprécie la volonté d’Apple d’interagir avec mon bureau sur ces questions », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Et je suis heureux de voir les mesures que l’entreprise a prises pour répondre aux préoccupations des consommateurs en matière de sécurité et de confidentialité. »

Rappelons qu’Apple a également publié un document expliquant en détail comment les données de Face ID sont protégées.