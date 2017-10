Les écrans OLED pourraient devenir la norme pour les smartphones d’ici 2020

En tant que fabricant, Samsung a grandement contribué à augmenter la popularité de l’OLED grâce à son intégration dans tous ses modèles phares (Galaxy S et Galaxy Note).

Depuis, d’autres fabricants de smartphones se sont mis à l’écran OLED, comme Apple avec son iPhone X dont la commercialisation est prévue pour le 3 novembre. Cette technologie rencontre un réel succès au point de prendre le pas sur le LCD pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le fait d’être flexible permet de concevoir des affichages incurvés tel que le fait Samsung ces dernières années.

Puis l’OLED a la particularité d’offrir une image aux couleurs très vives, un noir bien plus profond que le LCD, et surtout il se veut moins énergivore. Cette technologie d’écran devient de plus en plus populaire, et la tendance ne risque pas de s’inverser de sitôt.

Un nouveau rapport de la firme de recherche Display Supply Chain Consultants affirme que l’utilisation de l’OLED dépassera celle de l’affichage à cristaux liquides dans les smartphones d’ici 2020. Nombreux sont les fabricants d’écran qui souhaitent passer à l’OLED, car la demande va être plus importante que jamais. À ce jour, il y en a encore trop peu pour répondre aux fortes commandes des différentes marques. Apple rencontre d’ailleurs un vrai problème à s’approvisionner pour son iPhone X d’où les retards de production annoncés ces dernières semaines.

Il est également prédit que les écrans OLED flexibles devraient devenir plus populaires que leurs homologues rigides d’ici la fin de l’année prochaine. Cela signifie que la plupart des smartphones OLED auront un écran incurvé, à moins que certains fabricants fassent le choix d’utiliser un panneau flexible dans un écran plat, à condition que ce soit la solution la moins chère. Plusieurs rapports affirment en effet que les dalles OLED flexibles ont un coût moins élevé.

Si Samsung est aujourd’hui le premier fabricant d’écrans OLED, d’autres travaillent déjà sur leurs propres lignes de production afin de se positionner sur ce marché. Pour Apple et ses concurrents, c’est une bonne chose dans la mesure où ils pourront alors bénéficier de prix revus à la baisse par rapport à aujourd’hui. Rappelons que l’écran OLED est la pièce qui coûte la plus chère dans l’iPhone X (environ 130$).