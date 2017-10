Importante mise à jour de l’app Telegram Messenger

L’application Telegram Messenger passe ce soir en version 4.4 qui apporte de nombreuses fonctionnalités.

Pour rappel, Telegram permet d’envoyer des messages texte, des photos, des documents, des vidéos et tous types de fichiers à des personnes et des groupes. Mais son succès vient surtout du fait que tous les messages sont cryptés. Il est également possible d’activer la fonction de chat secret qui aura pour effet d’autodétruire les messages après un certain temps.

Autre point important, les utilisateurs sont fans de cette application car elle ne laisse pas de trace sur les serveurs de l’entreprise. C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que de nombreuses célébrités et homme politique l’utilisent au quotidien.

Voici les nouveautés de cette mouture numérotée 4.4 :

Partagez votre position en temps réel avec vos amis avec les nouvelles positions en direct.

Vérifiez quand les nouveaux membres du supergroupe peuvent voir l’historique des messages précédents.

Reconnaissez facilement les messages des administrateurs de groupe avec le nouveau badge « administrateur ».

Écoutez les fichiers audio avec plus de confort grâce au lecteur redessiné (regardez @cctracks pour essayer).

De nombreux ajustements pour iOS 11.

Vous pouvez maintenant utiliser Telegram en français, malais, indonésien, russe et ukrainien.

› Télécharger Telegram Messenger gratuitement sur l’App Store