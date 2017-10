Les américains seraient de vrais fidèles d’Apple

D’après un sondage mené par CNBC, 64% des américains possèderaient aujourd’hui au moins un produit de la marque Apple.

L’étude se base sur l’interrogation de 800 personnes à travers les États-Unis, ce qui est très loin de représenter la population de 323,1 millions au dernier recensement de 2016. Malgré tout, le résultat de ce sondage montre une nette augmentation comparé celui mené en 2012 qui atteignait les 50%.

Aujourd’hui, il semblerait qu’un ménage américain moyen dispose de 2,6 appareils Apple. L’omniprésence d’Apple dans les foyers se peut être différente en fonction du revenu, de l’âge, de la race, du sexe et de la région – mais plus de la moitié de ces groupes démographiques déclarent posséder au moins un produit Apple. Il est toutefois inférieur à 50% pour les revenus en dessous des 30 000 $ annuel, les retraités et les femmes de plus de 50 ans.

L’iPhone est sans surprise le plus populaire auprès des plus riches. 87% des ménages américains avec un revenu de plus de 100 000 dollars possèdent au moins un appareil Apple, et ce groupe possède même en moyenne 4,7 produits Apple par ménage, contre seulement un appareil par ménage ayant des revenus inférieurs.

Fait intéressant, les américains de l’Ouest possèdent 3,7 appareils Apple par foyer, alors que ceux du Sud n’en disposent une moyenne que de 2,2.