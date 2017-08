L’iPhone 8 noir de Benjamin Geskin présenté en vidéo

Benjamin Geskin est depuis plusieurs mois très prolifique concernant les fuites sur l’iPhone 8. Il a été l’un des tout premiers à dévoiler le possible design de l’appareil, qui depuis a été repris par de nombreux médias à travers le monde.

De fait, l’iPhone 8 ne semble plus avoir de grands secrets pour nous, au moins au niveau esthétique. On sait notamment qu’il aura droit à une vitre en verre au dos, à un double objectif vertical (horizontal sur iPhone 7 Plus), à un pourtour en acier et bien sûr, nous avons maintenant la quasi certitude que l’écran OLED sera bord à bord et sans bouton d’accueil physique.

Benjamin nous offre maintenant une petite vidéo pour résumer toutes ces rumeurs. La version noire est assez sympa mais il est toujours compliqué de se faire une réelle idée sans l’avoir en main.

À titre de rappel, Apple pourrait également avoir prévu deux autres coloris (bronze et blanc) dont voici leur prise en main en vidéo. On ne sait pas encore s’il y aura plus de choix de couleurs ou moins, le mieux est de se donner au rendez-vous le mercredi 6 septembre, la supposée date de la keynote iPhone 8.