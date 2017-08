iPhone 8 : voici la jolie maquette de Martin Hajek avec traces de doigts en prime ! [Vidéos]

Martin Hajek, auteur de nombreux concepts d’iPhone, revient avec une nouvelle vidéo où il nous présente sa vision de l’iPhone 8.

Et pour rendre le tout encre plus réaliste, le designer n’a pas lésiné sur les traces de doigts que l’on voit sur le futur iPhone tout au long de sa présentation. Le résultat n’en reste pas moins remarquable, ses travaux sont de toute manière toujours parfaits en tout point.

Cette version noire donne un premier aperçu avec le verre au dos pour lequel Apple a opté en raison de l’arrivée (enfin!) de la recharge par induction. Le verre est bien plus adapté en cette circonstance que l’aluminium.

Vous aurez probablement noté que Martin a choisi une forme d’écran standard, bien que bord à bord, à la place de celle avec une petite zone où seront placés les capteurs photo 3D et le haut-parleur, en plus des autres capteurs de proximité et de luminosité. A priori, la vraie forme devrait être comme celle représentée ci-dessous :

