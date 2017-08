Le premier épisode de Carpool Karaoke est disponible sur Apple Music

Comme prévu, Apple propose le tout premier épisode Carpool Karaoke exclusivement sur Apple Music.

Pour ce lancement, les abonnés au service peuvent dès à présent découvrir un joli moment passé avec l’acteur américain Will Smith et James Corden, le très connu animateur de l’émission The Late Late Show. C’est à bord d’un 4×4 que les deux protagonistes vont rouler dans les rues de Los Angeles. En voici quelques images :

Ce premier épisode dure environ une vingtaine de minutes tout en anglais, mais vous avez la possibilité d’activer les sous-titres en français. Pour profiter des exclusivités d’Apple Music comme Carpool Karaoke, vous devez obligatoirement avoir activé un abonnement ou au moins les trois mois gratuits.