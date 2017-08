iPhone 8 : voici la version blanche présentée en vidéo par Marques Brownlee

Alors que le YouTubeur Marques Brownlee est dans les petits papiers d’Apple, cela ne lui empêche pas de parler de sujets qui fâchent le géant de Cupertino, comme les rumeurs autour de l’iPhone 8.

Il va même encore plus loin, il ne se contente pas que de parler des spéculations. Il a en effet entre ses mains une maquette de l’iPhone 8 en version blanche d’assez bonne facture.

Le rendu est d’autant plus intéressant grâce à l’intégration vidéo d’iOS dans ce modèle factice. L’iPhone 8 semble même être allumé, l’effet est garanti !





Marques revient ainsi sur toutes les hypothèses avancées jusqu’ici en passant par une présentation de sa marquette d’iPhone 8. Pour rappel, l’iPhone qu’Apple s’apprête à présenter le mois prochain devrait disposer d’un plus grand écran bord à bord d’au moins 5,8″, de l’OLED, de capteurs photo 3D en façade, d’un double APN vertical au dos, d’une finition en verre à l’arrière, d’un pourtour en acier inoxydable, entre autres nouveautés matérielles. Et au niveau de la taille, l’iPhone 8 devrait se situer entre l’iPhone 7 de 4,7″ et l’iPhone 7 Plus de 5,5 pouces.