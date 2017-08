La bêta 5 de tvOS 11 confirmerait-elle l’arrivée d’une Apple TV 4K ?

Après le développeur Guilherme Rambo qui a découvert ce weekend une référence à l’Apple TV 4K HDR dans le code du HomePod, c’est maintenant au tour de Steve Throughton-Smith de mettre en lumière de nouvelles preuves.

Hier soir, Apple relâchait la bêta 5 de tvOS 11 dans lequel le développeur a trouvé des traces d’une résolution de 3840×2160. Pour appuyer ses dires, Steve a publié sur son compte Twitter des captures d’écran provenant de son Apple TV.

Pour rappel cette future Apple TV 4K (au nom de code « J105a ») pourrait supporter le Dolby Vision et le HDR10, d’après les découvertes faites dans le code du HomePod. Et comme on dit, il n’y a pas de fumée sans feu. Apple a obligatoirement des projets de cet ordre dans un proche avenir. La keynote de septembre pourrait même être l’occasion pour elle de révéler enfin son nouveau boîtier TV aux côtés de l’iPhone 8 et des iPhone 7s/7s Plus.