Apple préparerait un boîtier Apple TV 4K HDR !

Durant le weekend, le développeur Guilherme Rambo (@_inside) a découvert dans le code du HomePod la trace d’une Apple TV 4K HDR.

Il a en effet mis la main sur les valeurs suivantes « @kCADisplayModeHDR10 », « @kCADisplayModeDolby », et « kCoreThemeDynamicDisplayMode4kHDR » qui ne laissent plus vraiment de place au doute. Apple travaille sur un boîtier TV nouvelle génération. Avec les références aux HDR10, Dolby Vision et au 4K, on peut espérer qu’Apple lance sa nouvelle Apple TV dans les prochains mois, et proposer dans le même temps des contenus 4K.

Grâce à cette nouvelle Apple TV 4K HDR, Apple pourra enfin se mettre à la page puisque les téléviseurs 4K sont désormais arrivés dans de nombreux foyers. Sans oublier que l’iPhone 8 devrait lui aussi disposer de la vidéo 4K à 60 images par seconde.

C’est donc en toute logique que la future Apple TV 4K ne devrait pas trop tarder à arriver sur les étalages des Apple Store. Possible qu’elle soit présentée lors de la keynote en septembre, et rendue disponible la semaine qui suit, à moins qu’elle ne voit le jour qu’en fin d’année ou encore au cours du premier trimestre 2018.